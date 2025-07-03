Омск-Информ
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·Происшествия

Второй участник аварии пострадал меньше.

В телеграм-канале «Омск ВК» появились снимки креативного происшествия на Соборной площади. По сведениям автора фото, ДТП случилось сегодня утром.

Судя по всему, черная иномарка врезалась в  отечественное авто. У изделия российского автопрома слегка пострадала передняя часть. «Забугорной» машине повезло меньше: она перевернулась на крышу и осталась в таком положении.

·Происшествия

Второй участник аварии пострадал меньше.

В телеграм-канале «Омск ВК» появились снимки креативного происшествия на Соборной площади. По сведениям автора фото, ДТП случилось сегодня утром.

Судя по всему, черная иномарка врезалась в  отечественное авто. У изделия российского автопрома слегка пострадала передняя часть. «Забугорной» машине повезло меньше: она перевернулась на крышу и осталась в таком положении.