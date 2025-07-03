Экс-глава города вошел в состав соучредителей трех компаний, которые занимаются арендой и управлением недвижимостью.

Экс-мэр Омска, бывший депутат Госдумы Виктор Шрейдер официально стал соучредителем трех компаний. Это, в частности, ООО «Маяк Молл» (90 %-ная доля), ООО «Альтаир» (80 %) и ООО «Социальная Помощь – 2001» (50 %). Все эти организации занимаются арендой и управлением недвижимостью и расположены в двух левобережных ТЦ – «Маяк» и «Маяк Молл».

Как явствует из ЕГРЮЛ, вторым совладельцем всех этих трех компаний выступает Наталья Мартьянова, сестра супруги бывшего мэра. Директором ООО «Альтаир» указан Сергей Шрейдер, степень родства с политиком неизвестна.

Известно, что ТЦ «Маяк» связывали со Шрейдером еще в бытность мэром Омска. Одним из собственников значился племянник экс-главы города Александр Шнейдмиллер. Теперь владелица «Маяка» Наталья Мартьянова.