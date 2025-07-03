Водитель не пострадал.
Вчера вечером, 2 июля, в Центральном округе Омска в пути загорелся электрический скутер. Сообщается, что водитель не пострадал.
На место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС России на специальной единице техники. Всего в ликвидации огня участвовали четыре спасателя.
В результате возгорания скутер получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит. Пожар был окончательно ликвидирован через 12 минут.
Сейчас дознаватели выясняют точную причину пожара.
В ведомстве напомнили омичам о правилах безопасности:
- Храните аккумуляторы вдали от источников тепла.
- Трещины и деформации могут спровоцировать возгорание батареи.
- Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядке на длительное время.
- Не разряжайте батарею ниже минимального порога напряжения и избегайте избыточной зарядки.
- Использование неисправных устройств небезопасно.
Спасатели напомнили, что источником питания для таких устройств, как гироскутеры, электрические велосипеды и самокаты, мобильные телефоны и переносные зарядные устройства, служат литий-ионные аккумуляторы. Следует помнить, что при воспламенении такого типа аккумуляторов их можно погасить только путем полного погружения в воду.