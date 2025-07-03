Реконструкция участка автодороги в Оконешниковском районе ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Омской области активно продолжаются работы по обновлению дорог в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

На данном этапе выполняется реконструкция дорожного полотна на участке Горьковское – Калачинск – Оконешниково, охватывая участок с 65-го по 71-й км в Оконешниковском районе. Осуществляет работы подрядная организация ООО «Сиброс».

Строительная компания уже завершила подготовительные операции по снятию старых слоев покрытия и начала работы по укреплению грунта с использованием метода холодного ресайклинга, включающего щебеночно-песчаную смесь и цемент. Далее запланировано завершение установки верхних слоев асфальтового покрытия, обеспечение укрепления обочин, нанесение необходимой разметки и установка оборудования для фиксации нарушений ПДД.

Оценивая ситуацию, губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул высокую степень готовности объекта и положительные темпы ведения работ.

– Степень готовности участка автодороги Горьковское – Калачинск – Оконешниково в Оконешниковском районе высокая. Темпы хорошие. Обновляем трассу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – сообщил губернатор.

Проект призван увеличить безопасность на дорогах, упростить передвижение между населенными пунктами и способствовать экономическому развитию региона.