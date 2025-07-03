Парень на «Москвиче» врезался в «Хендай».

Вчера вечером в Центральном округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, полученной Госавтоинспекцией, 19-летний парень, управлявший автомобилем «Москвич», двигаясь по Пушкинскому тракту, в районе дома № 1 врезался в автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате столкновения медицинскую помощь потребовалось оказывать трем пострадавшим: 19-летней пассажирке, находившейся в автомобиле «Москвич», а также 40-летней женщине и 7-летнему ребенку, являвшимися пассажирами автомобиля «Хендай».

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.