Парень на «Москвиче» врезался в «Хендай».
Вчера вечером в Центральном округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, полученной Госавтоинспекцией, 19-летний парень, управлявший автомобилем «Москвич», двигаясь по Пушкинскому тракту, в районе дома № 1 врезался в автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 55-летний мужчина.
В результате столкновения медицинскую помощь потребовалось оказывать трем пострадавшим: 19-летней пассажирке, находившейся в автомобиле «Москвич», а также 40-летней женщине и 7-летнему ребенку, являвшимися пассажирами автомобиля «Хендай».
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.