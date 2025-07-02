Ребенок прошел курс вакцинации против бешенства.

В Омской области домашняя собака покусала ребенка. Это случилось в Тевризском районе. Мальчик шел по улице, где на него набросилась собака и серьезно покусала. Он был доставлен в хирургическое отделение ближайшей больницы, где ему помогли. К тому же мальчику был прописан курс вакцинации против бешенства.

Как выяснилось, собака сидела на цепи во дворе, в этот роковой день она сорвалась с привязи и сбежала. Как позже пояснила ее владелица, животное привлекло шуршание пакета в руках мальчика. Тот побежал, испугавшись, собака напала на него. Хозяйка была свидетелем случившегося, но не успела поймать пса.

– Судебным решением с владелицы собаки взыскана компенсация морального ущерба в пользу пострадавшего на сумму 15 000 рублей, сообщили в ГУФССП по Омской области.

Как рассказали приставы, указанная сумма была полностью выплачена семье потерпевшего.