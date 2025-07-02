С Артемом Мурылевым, Алексеем Егоровым и Павлом Леукой заключили соглашения на два года.

ХК «Авангард» продлил контракты сроком на два года каждый с защитниками Артемом Мурылевым и Алексеем Егоровым, а также нападающим Павлом Леукой.

Мурылев и Леука являются воспитанниками омского хоккея, а вот Алексея Егорова обменяли в июне из московского «Спартака». Всем ребятам по 22 года.

– Мы рады, что воспитанники клуба Мурылев и Леука заключили новые контракты, ждем от них борьбы за место в основном составе «Авангарда» – им пора составить конкуренцию опытным игрокам, – заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин. – То же самое касается и Егорова, который перешел к нам в результате обмена со «Спартаком». Сильные стороны всех троих – молодость и огромное желание пробиться на уровень выше.

Ранее «Омск-информ» анонсировал подписание контрактов с Мурылевым и Леукой. Теперь это произошло официально. В прошедшем сезоне 22-летний Артем Мурылев 13 раз выходил на лед в основном составе «Авангарда», однако не проявил себя. В фарм-клубе «Омские Крылья» он набрал 17 (2+15) очков, став вторым защитником команды по результативности.

Его сверстник Павел Леука играл за молодежку, фарм-клуб и основную команду с 2021 года. В «Авангарде» в 14 матчах прошлого сезона, включая плей-офф, он забросил одну шайбу. В составе «Омских Крыльев» Леука стал лучшим бомбардиром команды с 30 набранными очками (13+17) в 43 играх.