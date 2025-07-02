Социальный калькулятор для выплат лидирует в сервисах мобильного банка.

ВТБ продолжает развивать сервисы, которые упрощают россиянам получение государственных социальных выплат. Благодаря этим решениям теперь можно узнать о положенных льготах и оформить их без посещения профильных ведомств и с минимальным пакетом документов. При этом часть сервисов доступна всем желающим.

Сейчас более 1,1 млн клиентов ВТБ получают социальные выплаты на карты банка. За первые 5 месяцев 2025 года на счета клиентов поступило около 130 млрд рублей от государства. За этот период число новых получателей выросло на 400 тысяч человек, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Большинство тех, кто получает соцвыплат на карты ВТБ, проживают в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Самарской области.

Одним из самых популярных сервисов за первое полугодие стал социальный калькулятор от ВТБ. Он позволяет рассчитать федеральные детские выплаты и оперативно подать заявление на получение пособий. С января по июнь им воспользовались почти 200 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно с помощью калькулятора россияне узнали о положенных выплатах на сумму свыше 87 млрд рублей.

Еще одним востребованным сервисом стал налоговый вычет по ипотеке. Весь процесс подачи заявки проходит дистанционно в приложении «ВТБ Онлайн», поэтому не нужно собирать документы, посещать банк и ФНС. Это ускоряет получение вычета в три раза по сравнению с традиционным способом. Клиенты банка уже вернули себе более 6,3 млрд рублей в этом году.

Также в приложении банка можно оформить заявление на частичное или полное погашение ипотеки с помощью материнского капитала. За первые пять месяцев этого года через сервис было подано более 11,6 тысячи заявок на общую сумму 5,6 млрд рублей.

**Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» можно получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/vtbonline/, а также во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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