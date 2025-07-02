За год количество легальных таксистов резко возросло.

Федеральная налоговая служба подтвердила значительный рост числа зарегистрированных таксистов в Омской области. За полтора года количество легально работающих водителей увеличилось в 4,4 раза.

Свою деятельность официально оформили почти 6,7 тыс. водителей. Еще год назад в Омской области числилось всего 1,9 тыс. легальных таксистов, к маю 2025 года их количество выросло до 8,6 тыс.

Дмитрий Христолюбов. – 31 автопарк полностью устранил риски в своей деятельности. Как результат, ежемесячная выручка, которая облагается налогом на профессиональный доход, возросла на 306 млн рублей, – сообщил на брифинге начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Омской области

Основной причиной роста послужил особый налоговый режима для такси, позволяющий оплачивать налоги по сниженным ставкам. Так, ставка налогообложения заказов от физических лиц составляет 4 %, а от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6 %.

Регистрация водителей в статусе налогоплательщика на профессиональном доходе набирает популярность и среди других сфер деятельности: общее число зарегистрированных плательщиков НПД в Омской области уже достигло более 160 тыс. человек.