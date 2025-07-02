Омск-Информ
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·Общество

Сейчас чиновники ищут, кто выполнит эту работу.
Омская мэрия начала поиски подрядчика, который демонтирует с фасадов баннеры, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным портала «Госзакупки», из бюджета на это выделили 6,7 млн рублей.
Демонтировать баннеры и переместить их на склад подрядчику нужно будет до 25 ноября. Делать это предстоит по заявкам. На выполнение каждой заявки будет отводиться пять рабочих дней.
Торги состоятся 11 июля.
Андрей Андреев
·Общество

Сейчас чиновники ищут, кто выполнит эту работу.
Омская мэрия начала поиски подрядчика, который демонтирует с фасадов баннеры, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным портала «Госзакупки», из бюджета на это выделили 6,7 млн рублей.
Демонтировать баннеры и переместить их на склад подрядчику нужно будет до 25 ноября. Делать это предстоит по заявкам. На выполнение каждой заявки будет отводиться пять рабочих дней.
Торги состоятся 11 июля.
Андрей Андреев