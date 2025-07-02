Состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета.
Вчера, 1 июля, прошло первое заседание архитектурно-градостроительного совета Омского района. Мероприятие проводилось под председательством главы района Геннадия Долматова.
В работе совета приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений районной администрации, главы сельских поселений, представители собственников земельных участков и члены Союза архитекторов России.
Во время мероприятия участники обсудили проект базы отдыха «Солнечный берег» с индивидуальной жилой застройкой в селе Новомосковка. Также рассмотрели концепции развития в Дружинском и Омском поселениях, в деревне Ракитинке и селе Морозовка.
– Подготовка концепций осуществлялась по заказу собственников земельных участков в целях обеспечения устойчивого развития территории, выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций, – объяснил Геннадий Долматов. – В дальнейшем предполагается рассмотрение вопросов на архитектурно-градостроительном совете Омской области.
В отношении указанных локаций планируется заключение договоров о комплексном развитии территории. Застройщик должен будет позаботиться о коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре.