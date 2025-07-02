Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок получил травмы, обстоятельства происшествия выясняются.
Вечером 1 июля в полицию поступила информация о ДТП в Ленинском округе Омска.
Предварительно установлено, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан-Либерти», в районе строения № 1 на улице Волго-Донской совершила столкновение с 10-летним мальчиком-велосипедистом, который пересекал проезжую часть. Пострадавшему ребенку понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Ребенок получил травмы, обстоятельства происшествия выясняются.
Вечером 1 июля в полицию поступила информация о ДТП в Ленинском округе Омска.
Предварительно установлено, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан-Либерти», в районе строения № 1 на улице Волго-Донской совершила столкновение с 10-летним мальчиком-велосипедистом, который пересекал проезжую часть. Пострадавшему ребенку понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова