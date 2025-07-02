Омск-Информ
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·Происшествия

С начала года произошло уже 36 грабежей.
По данным полиции, в текущем году в Омске произошло уже 36 грабежей. Чаще всего такие преступления происходят в Советском округе – 10 инцидентов, сообщает портал Om1. Немного отстает Октябрьский округ – 9 грабежей.
В прошлом году самым криминогенным считался Центральный округ Омска. С января по август там ограбили 18 человек.
Андрей Андреев
·Происшествия

С начала года произошло уже 36 грабежей.
По данным полиции, в текущем году в Омске произошло уже 36 грабежей. Чаще всего такие преступления происходят в Советском округе – 10 инцидентов, сообщает портал Om1. Немного отстает Октябрьский округ – 9 грабежей.
В прошлом году самым криминогенным считался Центральный округ Омска. С января по август там ограбили 18 человек.
Андрей Андреев