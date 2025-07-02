Более 56 % работ уже завершено, качество работ находится под строгим контролем.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинформировал о текущем положении дел по реконструкции автомобильной дороги Называевск – Исилькуль.
Ремонт проходит на территории двух районов. На сегодняшний день завершено свыше половины объема работ.
Ремонт участка дороги Называевск – Исилькуль проводится в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни», которая продолжает инициативы проекта «Безопасные качественные дороги», предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
На участке трассы между 37-м и 43-м километром, расположенном в пределах Называевского и Исилькульского районов, степень готовности строительных работ достигает уровня более 56 %. Компания-подрядчик ООО «МСК «СибАгро» уже завершила демонтаж устаревшего покрытия, произвела укрепление основы с использованием цемента и подходит к концу процесс формирования выравнивающего слоя асфальтобетона.
Заключительным этапом станет укладка финишного покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установка соответствующих знаков.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко акцентирует внимание на строгом контроле качества выполняемых дорожных работ.
– Дорожники продолжают работы по ремонту трассы Называевск – Исилькуль. Обновляем дорогу благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – отметил глава региона.
В целях постоянного мониторинга организуются систематические проверки, в ходе которых специалисты тщательно проверяют, насколько используемые строительные материалы и технологии соответствуют требованиям нормативной документации.
Такой подход гарантирует высокую надежность и длительный срок службы обновляемых участков дороги.