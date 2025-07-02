В этих учебных заведениях стало слишком мало учеников.

В конце июня в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации Бас-Агашской ООШ. Эта школа с 1995 года работала в ауле Бас-Агаш Русско-Полянского района Омской области. Отметим, что в ауле проживает всего 215 человек.

Ранее, в январе, закрылась Рыжковская СОШ Крутинского района. Здесь осталось всего около 200 жителей. В феврале ликвидировали Новоскатовскую школу в Шербакульском районе, в апреле – Кириллинскую школу в Тарском районе и Байымбетовскую СОШ Называевского района. В Усть-Ишимском районе с июня начали реорганизовывать Кайлинскую, Слободчиковскую, Большетебендинскую, Загваздинскую школы.

В 2024 году в Омской области ликвидировали Урашинскую и Александровскую школы Тевризского района.