Омск-Информ
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·Авто

Поворот на Карла Маркса временно будет невозможен.
Сегодня, 2 июля, омские дорожники перекрыли две крайние полосы Ленинградской площади, с которых транспорт поворачивал налево на проспект Карла Маркса. Причина – просадка грунта над теплосетями и срочный ремонт, который идет с 04:00 часов.
– Затраченные на ремонт просадки грунта средства будут взысканы с собственника сетей, – пояснили в мэрии.
Отметим, что в связи с этим перекрытием изменился троллейбусный маршрут № 16.
Андрей Андреев
·Авто

Поворот на Карла Маркса временно будет невозможен.
Сегодня, 2 июля, омские дорожники перекрыли две крайние полосы Ленинградской площади, с которых транспорт поворачивал налево на проспект Карла Маркса. Причина – просадка грунта над теплосетями и срочный ремонт, который идет с 04:00 часов.
– Затраченные на ремонт просадки грунта средства будут взысканы с собственника сетей, – пояснили в мэрии.
Отметим, что в связи с этим перекрытием изменился троллейбусный маршрут № 16.
Андрей Андреев