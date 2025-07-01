Рабочие обнаружили дополнительные трудности при ремонте в учебных учреждениях.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о прогрессе капитального ремонта двух омских школ – № 71 и № 79, расположенных в Ленинском округе. Оба здания построены более 60 лет назад, и за долгие годы в учебных учреждениях не проводилось никакого существенного ремонта. По словам мэра, процесс модернизации сопровождался неожиданными «сюрпризами».

– В ходе монтажа оба здания преподнесли строителям «сюрпризы», – рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В школе № 71, учитывая сильное повреждение конструкций, решено внести изменения в проектно-сметную документацию. В школе № 79 потребовалось утеплить фасад, укрепить простенки и плиты перекрытий. Обнаруженные трудности увеличили срок ремонтных работ, однако в приоритете сдать школы не «нарядными», а готовыми к эксплуатации.

Подрядчики, работающие над ремонтом, осознают свою ответственность. Одновременно активно идет закупка необходимой мебели и оборудования для школ-участниц президентской программы. По окончании всех работ школьникам будут предоставлены безопасные условия обучения.

Вопрос капитального ремонта школ, входящих в президентскую программу «Молодежь и дети», постоянно находится в приоритете у губернатора Омской области Виталия Хоценко и партии «Единая Россия». Администрация города как исполнительный орган власти также ежедневно акцентирует внимание на этой задаче.