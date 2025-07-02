Коммунальщики чинят трубы, но они рвутся при запуске вновь и вновь.

В центре Омска, на улице Ленина, 31, уже больше месяца не работает популярный ресторан. Еще 25 мая заведение оказалось затоплено из-за порыва трубы. Об аварии владельцы бизнеса сообщили в АО «Тепловая компания», в течение пяти дней авария была устранена. В июне трубу прорвало еще раз.

– Первый потоп был сильный со стороны улицы Короленко, ближе к городской прокуратуре. Он нанес сильный ущерб, потому что воды было много – 12–15 см по полу, – рассказывает представитель ресторана. – Устранили все, просушили. В начале июня вновь авария, второе затопление. Ситуация еще хуже. Авария случилась уже в районе пешеходного перехода, ближе ко входу, на пересечении улицы Ленина и Короленко. Порыв до сих пор не устранен, вода в помещении есть. Каждые три часа откачиваем, от «Тепловой компании» не было никого, и они не выходят на связь.

По словам рестораторов, затопленными оказались зал и бильярдная, бизнес понес убытки. В пресс-службе АО «Тепловая компания» прокомментировали ситуацию.

– Сразу после получения сообщения в диспетчерскую службу на место выехала аварийная бригада для проведения обследования. В результате обследования было решено вывести трубопровод из эксплуатации для устранения повреждения. К сожалению, при запуске возникло еще одно повреждение. В настоящее время объект обследуется, проводятся подготовительные работы, – отметили в ресурсоснабжающей организации.

Завершить все работы «Тепловая компания» планируется к 7 июля.