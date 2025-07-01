Люди остались без интернета и холодильников.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на отключение электричества, на этот раз по адресам: 19-го Партсъезда, 38, и Горячева, 6а. Технологическое нарушение в работе сетей произошло еще 28 июня.
– Отсутствует мобильный интернет, мобильная связь, свет, холодильники размораживаются, уже пропадают продукты, может, еще и воду отключите? Ремонтники не шевелятся! – отмечает автор поста.
Как сообщают «Россети Сибирь», омичи остались без света из-за повреждения бесхозной кабельной линии. Однако ее все равно отремонтировали.
– Бригады работали в круглосуточном режиме. С 29 июня потребители временно переводились на резервный источник питания. Уже к 04:20 1 июля кабель был восстановлен. Сейчас для обеспечения бесперебойного электроснабжения сети запитаны от дизельной электростанции. Энергетиками ведутся работы по переводу потребителей на основную схему питания от трансформаторной подстанции «Омскэлектро», – отметили «Россети Сибирь».
Полное восстановление электроснабжения планируется до конца дня.