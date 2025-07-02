Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет жарко.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 2 июля, в Омской области ожидается дожливая, но теплая погода. Местами возможна гроза. Температура воздуха составит +26...+31 градус. Ветер – до 6-11 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске днем будет +24...+30 градусов. Ветер может достигать 8 м/с, однако дождей не ожидается.
Также в этот день в Омске прогнозируется слабая магнитная буря. Она продлится с 06:00 до 12:00 часов.
Андрей Андреев
·Общество

В регионе будет жарко.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 2 июля, в Омской области ожидается дожливая, но теплая погода. Местами возможна гроза. Температура воздуха составит +26...+31 градус. Ветер – до 6-11 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске днем будет +24...+30 градусов. Ветер может достигать 8 м/с, однако дождей не ожидается.
Также в этот день в Омске прогнозируется слабая магнитная буря. Она продлится с 06:00 до 12:00 часов.
Андрей Андреев