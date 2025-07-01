Омск-Информ
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·Авто

Ее возведением займется застройщик «Кварталов Драверта» «Брусника».
Омский департамент архитектуры выдал екатеринбургской «Бруснике» разрешение на строительство паркинга на улице Шаронова. Это будет семиэтажное здание площадью 15,6 тыс. кв. м.
На первом отапливаемом этаже расположатся въезд и выезд с автоматическими секционными воротами, входная группа, лифт и две эвакуационные лестницы. Со второго по шестой этаж займут парковочные места. Всего их будет 495, по 82–85 машино-мест на этаж.
Когда начнется строительство, не сообщается. Сроки реализации этого проекта чиновники также не называют.
Андрей Андреев
·Авто

Ее возведением займется застройщик «Кварталов Драверта» «Брусника».
Омский департамент архитектуры выдал екатеринбургской «Бруснике» разрешение на строительство паркинга на улице Шаронова. Это будет семиэтажное здание площадью 15,6 тыс. кв. м.
На первом отапливаемом этаже расположатся въезд и выезд с автоматическими секционными воротами, входная группа, лифт и две эвакуационные лестницы. Со второго по шестой этаж займут парковочные места. Всего их будет 495, по 82–85 машино-мест на этаж.
Когда начнется строительство, не сообщается. Сроки реализации этого проекта чиновники также не называют.
Андрей Андреев