Теперь преступника и его приятелей разыскивают полицейские.

В минувшее воскресенье, 29 июня, в Омске неизвестные мужчины напали на 65-летнюю женщину-парикмахера. Это произошло на рабочем месте омички по адресу: 70 лет Октября, 18.

– Бородатый мужчина от 30 до 40 лет. Пришел под видом клиента и напал. Душил руками, бил, пытался засунуть руку в горло. Женщина чудом отбилась, расцарапала ему лицо, тот убежал, оставив кепку. Щуплая дама, но имела смелость дать отпор, – сообщает автор поста в соцсетях.

Нападавший был не один. Второй стоял в дверях, а третий поджидал на машине.

Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. В полиции квалифицировали преступление как грабеж и возбудили уголовное дело. Нападавших ищут.