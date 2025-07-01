Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь преступника и его приятелей разыскивают полицейские.
В минувшее воскресенье, 29 июня, в Омске неизвестные мужчины напали на 65-летнюю женщину-парикмахера. Это произошло на рабочем месте омички по адресу: 70 лет Октября, 18.
– Бородатый мужчина от 30 до 40 лет. Пришел под видом клиента и напал. Душил руками, бил, пытался засунуть руку в горло. Женщина чудом отбилась, расцарапала ему лицо, тот убежал, оставив кепку. Щуплая дама, но имела смелость дать отпор, – сообщает автор поста в соцсетях.
Нападавший был не один. Второй стоял в дверях, а третий поджидал на машине.
Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. В полиции квалифицировали преступление как грабеж и возбудили уголовное дело. Нападавших ищут.
Андрей Андреев
·Происшествия

Теперь преступника и его приятелей разыскивают полицейские.
В минувшее воскресенье, 29 июня, в Омске неизвестные мужчины напали на 65-летнюю женщину-парикмахера. Это произошло на рабочем месте омички по адресу: 70 лет Октября, 18.
– Бородатый мужчина от 30 до 40 лет. Пришел под видом клиента и напал. Душил руками, бил, пытался засунуть руку в горло. Женщина чудом отбилась, расцарапала ему лицо, тот убежал, оставив кепку. Щуплая дама, но имела смелость дать отпор, – сообщает автор поста в соцсетях.
Нападавший был не один. Второй стоял в дверях, а третий поджидал на машине.
Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. В полиции квалифицировали преступление как грабеж и возбудили уголовное дело. Нападавших ищут.
Андрей Андреев