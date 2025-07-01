Рабочая поездка губернатора направлена на развитие международных грузоперевозок.
Делегация правительства Омской области во главе с губернатором Омской области Виталием Хоценко отправилась в рабочую поездку в город Павлодар Республики Казахстан. Основной целью визита стала оценка потенциала водного пути реки Иртыш для организации международных грузовых перевозов.
Сегодня, 1 июля, состоится встреча с руководством Павлодарской области, а также пройдет осмотр портовой инфраструктуры.
Перед началом рабочей программы губернатор отметил важность исследования возможностей транспортировки грузов водным транспортом по территории Казахстана.
– Цель поездки – изучить потенциал Иртыша, чтобы использовать его для организации стабильных и экономически эффективных речных грузоперевозок, – отметил Хоценко.
Основная цель визита заключается в укреплении взаимодействия между регионами в области логистики и транспортных коммуникаций, а также углублении экономического сотрудничества с Республикой Казахстан.