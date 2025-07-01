Омск-Информ
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·Происшествия

Однако и водитель, и пассажир выжили.
Вчера, 30 июня, около 23:15 часов, на трассе Октябрьское – Никоновка в Горьковском районе случилось ДТП. В районе 18-го километра угодил в кювет и несколько раз перевернулся микроавтобус Sollers Atlant.
По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Он получил травмы. Медицинская помощь также понадобилась его 34-летнему пассажиру. 
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжают разбираться сотрудники полиции.
Андрей Андреев
·Происшествия

Однако и водитель, и пассажир выжили.
Вчера, 30 июня, около 23:15 часов, на трассе Октябрьское – Никоновка в Горьковском районе случилось ДТП. В районе 18-го километра угодил в кювет и несколько раз перевернулся микроавтобус Sollers Atlant.
По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Он получил травмы. Медицинская помощь также понадобилась его 34-летнему пассажиру. 
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжают разбираться сотрудники полиции.
Андрей Андреев