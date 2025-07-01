Их спасли оказавшиеся рядом мужчины.

Сотрудник омской Росгвардии в свой выходной спас тонувшую в реке школьницу. Это произошло в Большереченском районе.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, Дмитрий Галыкин отдыхал с семьей у Иртыша, когда услышал крики о помощи. Он бросился к обрывистому берегу и увидел в реке двух тонущих девочек-подростков. Он прыгнул в воду и вытащил на берег одну из девушек, которая уже уходила под воду. Вторую спас другой мужчина, который также оказался поблизости.

Скорая, которую вызвали мужчины, госпитализировала школьниц. Их жизни ничего не угрожает.