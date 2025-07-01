Омск-Информ
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·Общество

Их спасли оказавшиеся рядом мужчины.
Сотрудник омской Росгвардии в свой выходной спас тонувшую в реке школьницу. Это произошло в Большереченском районе.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, Дмитрий Галыкин отдыхал с семьей у Иртыша, когда услышал крики о помощи. Он бросился к обрывистому берегу и увидел в реке двух тонущих девочек-подростков. Он прыгнул в воду и вытащил на берег одну из девушек, которая уже уходила под воду. Вторую спас другой мужчина, который также оказался поблизости.
Скорая, которую вызвали мужчины, госпитализировала школьниц. Их жизни ничего не угрожает.
Андрей Андреев
·Общество

Их спасли оказавшиеся рядом мужчины.
Сотрудник омской Росгвардии в свой выходной спас тонувшую в реке школьницу. Это произошло в Большереченском районе.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, Дмитрий Галыкин отдыхал с семьей у Иртыша, когда услышал крики о помощи. Он бросился к обрывистому берегу и увидел в реке двух тонущих девочек-подростков. Он прыгнул в воду и вытащил на берег одну из девушек, которая уже уходила под воду. Вторую спас другой мужчина, который также оказался поблизости.
Скорая, которую вызвали мужчины, госпитализировала школьниц. Их жизни ничего не угрожает.
Андрей Андреев