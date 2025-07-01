О его местонахождении ничего не известно с 25 июня.
В Омске ищут 49-летнего Константина Шмойлова. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчина вышел из дома на улице Крупской и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост – 175 см, телосложение среднее, седоватые волосы, голбые глаза.
Особые приметы: шрам на переносице, хромает на правую ногу.
Был одет: в джинсовую куртку серого цвета, джинсовые брюки, серые кроссовки, при себе имел черную сумку через плечо.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.