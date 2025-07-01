Омск-Информ
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·Общество

При грозе порывы ветра достигнут 15–18 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 1 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +24...+29 °C.
По прогнозу, ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами с грозой. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. При грозе ветер усилится до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
·Общество

При грозе порывы ветра достигнут 15–18 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 1 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +24...+29 °C.
По прогнозу, ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами с грозой. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. При грозе ветер усилится до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова