Омск-Информ
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·Спорт

Она состоится уже через два дня.
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил даты еще двух вечеринок «Буэнослетос». Они состоятся 2 и 9 июля.
– 2 июля нас ждет пляжная вечеринка с Дамиром Шарипзяновым, а 9 июля в Городском саду ждем Наиля Якупова, – сообщает «Авангард».
Ранее на нескольких вечеринках «Авангард» подписывал контракты с новыми игроками. Среди них нападающий Дмитрий Рашевский и защитник Артем Блажиевский.
Андрей Андреев
·Спорт

Она состоится уже через два дня.
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил даты еще двух вечеринок «Буэнослетос». Они состоятся 2 и 9 июля.
– 2 июля нас ждет пляжная вечеринка с Дамиром Шарипзяновым, а 9 июля в Городском саду ждем Наиля Якупова, – сообщает «Авангард».
Ранее на нескольких вечеринках «Авангард» подписывал контракты с новыми игроками. Среди них нападающий Дмитрий Рашевский и защитник Артем Блажиевский.
Андрей Андреев