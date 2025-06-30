Омск-Информ
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·Общество

Изменения коснутся Иртышского направления.
С 7 по 30 июля в Омской области изменится расписание пригородных электропоездов, следующих в Иртышском направлении. Корректировки вызваны ремонтом путей и составят от 4 до 20 минут:
  • № 6201/6202 Омск – Иртышское будет отправляться по расписанию – в 8:15, но прибывать на 7 минут позже – в 10:53;
  • № 6203/6204 Иртышское – Омск: отправление в 15:09 (на 4 минуты раньше), прибытие в 17:55 (по расписанию);
  • № 6209/6210 Омск – Иртышское: отправление в 18:22 (по расписанию), прибытие в 21:06 (на 7 минут позже);
  • № 6211/6204 Иртышское – Омск: отправление в 6:19 (на 4 минуты раньше), прибытие в 9:05 (по расписанию).
  • № 6205/6206 Омск – Иртышское: отправление в 14:08 (по расписанию), прибытие в 16:52 (на 7 минут позже);
  • № 6207/6208 Иртышское – Омск: отправление в 18:29 (на 11 минут позже), прибытие в 21:09 (на 20 минут позже).
Андрей Андреев
·Общество

Изменения коснутся Иртышского направления.
С 7 по 30 июля в Омской области изменится расписание пригородных электропоездов, следующих в Иртышском направлении. Корректировки вызваны ремонтом путей и составят от 4 до 20 минут:
  • № 6201/6202 Омск – Иртышское будет отправляться по расписанию – в 8:15, но прибывать на 7 минут позже – в 10:53;
  • № 6203/6204 Иртышское – Омск: отправление в 15:09 (на 4 минуты раньше), прибытие в 17:55 (по расписанию);
  • № 6209/6210 Омск – Иртышское: отправление в 18:22 (по расписанию), прибытие в 21:06 (на 7 минут позже);
  • № 6211/6204 Иртышское – Омск: отправление в 6:19 (на 4 минуты раньше), прибытие в 9:05 (по расписанию).
  • № 6205/6206 Омск – Иртышское: отправление в 14:08 (по расписанию), прибытие в 16:52 (на 7 минут позже);
  • № 6207/6208 Иртышское – Омск: отправление в 18:29 (на 11 минут позже), прибытие в 21:09 (на 20 минут позже).
Андрей Андреев