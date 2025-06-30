Изменения должны вступить в силу уже через пару месяцев.

Минфин РФ подготовил законопроект об увеличении транспортных пошлин. Как сообщают « Известия », с 1 сентября сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: до 4 тыс. рублей за удостоверение старого образца и 6 тыс. рублей – за новое. Международные права подорожают с 1,6 тыс. рублей до 3,2 тыс. рублей.

Паспорт транспортного средства (ПТС) обойдется в полтора раза дороже – 1,2 тыс. рублей. Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей вместо нынешних 350 рублей. Пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе подорожает с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Повысится также госпошлина за выдачу номеров на автомобиль – с 2 до 3 тыс. рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется заплатить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

За разрешение на внесение изменений в конструкцию машины придется заплатить 3 тыс. рублей всесто тысячи.