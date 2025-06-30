Изменение размера провозной платы в муниципальном транспорте составит от 3 до 5 рублей.

1 июля вступает в силу решение Омского горсовета об изменении размера провозной платы в муниципальном транспорте. Стоимость проезда изменится в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Как сообщалось ранее, при оплате поездки безналичным способом (банковская карта, «Омка», QR-код) пассажирам придется заплатить на три рубля больше – не 35, как сейчас, а 38. На те же три рубля увеличится стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров. Для тех, кто платит наличными, размер провозной платы вырастет на пять рублей – с 40 до 45 рублей.

До этого стоимость проезда менялась год назад, в июле 2024-го. Тогда увеличение составило сразу десять рублей.