Ресторан «Метаморфозы» стал единственным заведением Омска, отобранным для участия в престижном гастрономическом фестивале.

Всероссийский фестиваль завтраков, организованный авторитетным журналом Salt Magazine, объединяет лучшие рестораны страны, предлагающие уникальные завтраки по специальным ценам. Единственным заведением Омска, чье меню было отобрано для участия в этом масштабном кулинарном событии, стал ресторан «Метаморфозы».

Омичам и гостям города до конца июля предоставляется уникальная возможность приобщиться к миру высокой кухни и посетить всероссийский престижный гастрономический фестиваль.

Команда ресторана «Метаморфозы» считает большой честью представлять Омск на гастрономической карте России и предлагает своим гостям не просто завтраки, а настоящее утреннее путешествие.

Гостей ждет специальное фестивальное меню от ресторана «Метаморфозы». Шеф-повар разработал уникальные позиции, которых нет в обычном меню. Ставка – на разнообразие и яркие вкусы. У гурманов появился отличный шанс попробовать авторские блюда по специальным фестивальным ценам. Фестиваль делает гастрономию доступной!

На выбор – четыре варианта завтраков.

Локальный завтрак

Здесь мастера кулинарии отдают дань уважения местным продуктам и традициям. Представьте себе нежные гречневые вареники (из муки «Мистраль»), наполненные сочной вишней и политые изящным соусом из сыра «Омичка». А также утонченные блинчики с копченой стерлядью, нежно окутанные зеленым голландским соусом и щедро украшенные щучьей икрой. Это настоящий вкус Сибири в изысканном формате.

Здоровый завтрак

Для тех, кто следит за своим здоровьем, шеф-повар нашел легкие и полезные варианты. Овсяные оладьи, приготовленные с использованием качественного творожного сыра Hochland Professional, дополненные гуакамоле и нежным лососем, наполнят вас энергией на весь день. А сырники с муссом из NUTELLA® и тартаром из клубники – это неожиданное и невероятно вкусное сочетание, которое не оставит равнодушным никого.

Классический завтрак

Для любителей традиционных вкусов в «Метаморфозах» подают классическую бриошь с нежными телячьими щечками и нежным пашот. Это воплощение изысканной простоты, безупречное сочетание текстур и вкусов.

Авторский завтрак

Для тех, кто любит эксперименты, шеф приготовил настоящие шедевры! Бриошь с креветками Том Ям – это взрыв ярких и острых вкусов, сочетающий в себе европейскую элегантность и азиатскую пикантность. А френч тост с томленым абрикосом и страчателлой под кленовым сиропом и орехом Пекан – истинное наслаждение для сладкоежек, идеальное сочетание сладости и нежности.

Всероссийский фестиваль завтраков в ресторане «Метаморфозы» – это больше, чем просто завтрак. Это гастрономическое событие с возможностью окунуться в мир вкуса, почувствовать себя настоящим ценителем изысканной кухни и стать частью масштабного кулинарного проекта.

Каждое утро – шанс начать свой день особенным образом! Приходите по адресу: ул. Щербанева, 20. Фестиваль завтраков проходит с 1 по 31 июля. Узнать подробности и забронировать столик можно по телефону 92-50-60.