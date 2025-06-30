Пострадали ребятишки от года до 14 лет.

В Омской области за минувшие сутки случились сразу четыре ДТП с детьми.

Так, 28 июня в 23:30 появилось сообщение, что на трассе Омск – Черлак 25-летняя водительница автомобиля «Пежо» съехала в кювет и опрокинулась. Водителю, а также ее пассажирам, двухлетней девочке и шестилетнему мальчику, понадобилась помощь медиков.

28 июня в 16:45 стало известно, что 38-летний водитель автомобиля «Субару» наехал на 9-летнюю девочку на велосипеде. Школьница не спешилась и ехала по зебре.

29 июня в 06:50 появилось сообщение о ДТП на трассе Тюмень – Омск. Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Киа» выехал на встречку, где врезался в «мерседес».

Водителя «Киа» и его пассажиров, годовалого и 14-летнего мальчиков, 9-летнюю девочку и 37-летнюю женщину доставили в больницу.

А 29 июня около 12 часов случилась авария в Таре. Предварительно выяснилось, что 36-летний водитель на ВАЗ-21213 столкнулся с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП 10-летней школьнице понадобилась медицинская помощь.