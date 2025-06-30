Аалитики оценивали как объемы ввода в эксплуатацию, так и обеспеченность жителей квартирами.

«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по строительству жилья. По итогам 2024 года, Омск занял в нем 74-е место из 100.

В прошлом году в Омске построили 507 тыс. кв. м жилья. Это на 14,7 % больше, чем в 2023 году. На одного жителя приходится 0,46 кв. м. Обеспеченность омичей жильем составила 28 кв. м на человека.

Лидирует в рейтинге Краснодар. На каждого жителя там приходится 2,34 кв. м построенного в 2024 году жилья. На втором месте Грозный, на третьем – Кызыл. В самом конце рейтинга – Мурманск, Магадан и Новокузнецк.