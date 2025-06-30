Омск-Информ
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Ограничения продлятся 17 дней.
С 11 по 28 июля на Левобережье Омска перекроют улицу Волгоградскую в районе микрорайона Зеленая Река. Там планируется укладка новой теплотрассы.
Для объезда омичам подготовили дорогу из плит. Движение организуют в четыре полосы. По завершении работ коммунальщики восстановят асфальт.
Андрей Андреев
·Авто

Ограничения продлятся 17 дней.
С 11 по 28 июля на Левобережье Омска перекроют улицу Волгоградскую в районе микрорайона Зеленая Река. Там планируется укладка новой теплотрассы.
Для объезда омичам подготовили дорогу из плит. Движение организуют в четыре полосы. По завершении работ коммунальщики восстановят асфальт.
Андрей Андреев