Омск-Информ
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·Общество

Мужчина уже выплатил всю сумму.
Жительница Черлака в Омской области отсудила у 54-летнего соседа компенсацию за оскорбления. Мужчину обязали заплатить 13 тыс. рублей.
Как сообщает служба судебных приставов, во время осеннего половодья женщина попросила соседа прокопать канаву около его дома для отвода воды. Мужчина отказался и начал оскорблять соседку, унизив ее честь и достоинство.
После того как суд вынес решение, пристав уведомил мужчину о необходимости возместить причиненный ущерб. Испугавшись штрафных санкций, мужчина выплатил женщине компенсацию.
Андрей Андреев
·Общество

Мужчина уже выплатил всю сумму.
Жительница Черлака в Омской области отсудила у 54-летнего соседа компенсацию за оскорбления. Мужчину обязали заплатить 13 тыс. рублей.
Как сообщает служба судебных приставов, во время осеннего половодья женщина попросила соседа прокопать канаву около его дома для отвода воды. Мужчина отказался и начал оскорблять соседку, унизив ее честь и достоинство.
После того как суд вынес решение, пристав уведомил мужчину о необходимости возместить причиненный ущерб. Испугавшись штрафных санкций, мужчина выплатил женщине компенсацию.
Андрей Андреев