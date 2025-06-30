Омск-Информ
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·Общество

Его оштрафовали за использование своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Сегодня Кировский районный суд Омска вынес приговор бывшему президенту «Фонда регионального развития Омской области» Дмитрию Гончарову. Его признали виновным в использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Как сообщает «Город55», Гончарова судили за незаконное использование денег АО «Омский аэропорт», подведомственного фонду, в интересах губернатора Александра Буркова. В 2020–2023 годах Гончаров купил в обход конкурсных процедур два автомобиля «Мерседес» за 18 млн рублей. Одна из машин позже оказалась в Москве, на второй ездил глава региона.
Отметим, что первое заседание по делу откладывали 29 раз, в том числе четырежды из-за неявки свидетелей. Однако в итоге решение все-таки вынесли. Гончарова оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Напомним, он занимал пост президента фонда с июня 2019 по март 2023 года. Сейчас фондом руководит Ирина Кулачек.
1072Андрей Андреев
·Общество

Его оштрафовали за использование своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Сегодня Кировский районный суд Омска вынес приговор бывшему президенту «Фонда регионального развития Омской области» Дмитрию Гончарову. Его признали виновным в использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Как сообщает «Город55», Гончарова судили за незаконное использование денег АО «Омский аэропорт», подведомственного фонду, в интересах губернатора Александра Буркова. В 2020–2023 годах Гончаров купил в обход конкурсных процедур два автомобиля «Мерседес» за 18 млн рублей. Одна из машин позже оказалась в Москве, на второй ездил глава региона.
Отметим, что первое заседание по делу откладывали 29 раз, в том числе четырежды из-за неявки свидетелей. Однако в итоге решение все-таки вынесли. Гончарова оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Напомним, он занимал пост президента фонда с июня 2019 по март 2023 года. Сейчас фондом руководит Ирина Кулачек.
1072Андрей Андреев