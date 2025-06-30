Его оштрафовали за использование своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Сегодня Кировский районный суд Омска вынес приговор бывшему президенту «Фонда регионального развития Омской области» Дмитрию Гончарову. Его признали виновным в использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации.
Как сообщает «Город55», Гончарова судили за незаконное использование денег АО «Омский аэропорт», подведомственного фонду, в интересах губернатора Александра Буркова. В 2020–2023 годах Гончаров купил в обход конкурсных процедур два автомобиля «Мерседес» за 18 млн рублей. Одна из машин позже оказалась в Москве, на второй ездил глава региона.
Отметим, что первое заседание по делу откладывали 29 раз, в том числе четырежды из-за неявки свидетелей. Однако в итоге решение все-таки вынесли. Гончарова оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Напомним, он занимал пост президента фонда с июня 2019 по март 2023 года. Сейчас фондом руководит Ирина Кулачек.