Омск-Информ
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·Общество

Движение планируют восстановить осенью. Но это не точно.

В департаменте транспорта Омска сообщили, что с 1 июля перестанут ездить два популярных автобуса. Это, в частности, № 28 (площадь Победы – метромост – Каржас – Шаронова – мкр-н Прибрежный) и № 32 (ж/д вокзал – Гагарина – Герцена – 24-я Северная – пр. Королева – Бархатовой).

В качестве причины названо сезонное снижение пассажиропотока. Движение планируют вернуть осенью, однако точных сроков пока не называют.  

·Общество

Движение планируют восстановить осенью. Но это не точно.

В департаменте транспорта Омска сообщили, что с 1 июля перестанут ездить два популярных автобуса. Это, в частности, № 28 (площадь Победы – метромост – Каржас – Шаронова – мкр-н Прибрежный) и № 32 (ж/д вокзал – Гагарина – Герцена – 24-я Северная – пр. Королева – Бархатовой).

В качестве причины названо сезонное снижение пассажиропотока. Движение планируют вернуть осенью, однако точных сроков пока не называют.  