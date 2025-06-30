Омск-Информ
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·Происшествия

Он не справился с управлением.
Вчера, 29 июня, около 22:50 в поселке Ростовка Омского района случилось ДТП. Toyota Corolla врезалась в бетонный столб (опору рекламного щита) на улице Парковой.
Как сообщают полицейские, 28-летний водитель не справился с управлением. Он скончался на месте.
В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются правоохранители.
Андрей Андреев
·Происшествия

Он не справился с управлением.
Вчера, 29 июня, около 22:50 в поселке Ростовка Омского района случилось ДТП. Toyota Corolla врезалась в бетонный столб (опору рекламного щита) на улице Парковой.
Как сообщают полицейские, 28-летний водитель не справился с управлением. Он скончался на месте.
В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются правоохранители.
Андрей Андреев