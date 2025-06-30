Омск-Информ
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·Общество

За это она отсудила 300 тыс. рублей.
Ленинский суд Омска рассмотрел иск 47-летней горожанки к муниципальному предприятию «Электрический транспорт». Женщина потребовала компенсацию за травму.
Как сообщает прокуратура, 12 сентября 2024 года омичка упала в троллейбусе. Причиной падения стало резкое торможение транспорта. В результате женщина сломала ребра, что нанесло ее здоровью вред средней тяжести.
И прокуратура, и суд усмотрели вину пассажирского предприятия. Его обязали выплатить омичке 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также предприятие оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Андрей Андреев
·Общество

За это она отсудила 300 тыс. рублей.
Ленинский суд Омска рассмотрел иск 47-летней горожанки к муниципальному предприятию «Электрический транспорт». Женщина потребовала компенсацию за травму.
Как сообщает прокуратура, 12 сентября 2024 года омичка упала в троллейбусе. Причиной падения стало резкое торможение транспорта. В результате женщина сломала ребра, что нанесло ее здоровью вред средней тяжести.
И прокуратура, и суд усмотрели вину пассажирского предприятия. Его обязали выплатить омичке 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также предприятие оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Андрей Андреев