По словам очевидцев, мопеды шумят до пяти утра, а попытки остановить молодых людей оборачиваются нападениями.

Жители Левого берега жалуются на компанию подростков, которые «терроризируют» двор. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Омск».

По словам омичей, группа несовершеннолетних ежедневно устраивает гонки во дворах на мотоциклах без номеров. Шум от моторов и выхлопов, по их словам, раздается даже на верхних этажах домов и не прекращается до самой ночи.

– Левый берег терроризируют дети на драндулетах без номеров. Каждый день и каждую ночь, часто до 5 утра, гоняют по дворам на этих ведрах. Слышно даже на 12-м этаже, да так, что ночью просыпаешься от этого, – говорится в описании публикации.

Как утверждают местные жители, недавно взрослый мужчина попытался сделать подросткам замечание, после чего был избит всей компанией.

– На днях мужчина сделал им замечание, его отпинали толпой и побежали в подъезд добивать, что с ним было дальше – неизвестно, – добавили очевидцы.

Кроме того, в сообщении говорится, что один из несовершеннолетних появляется во дворе в камуфляжной одежде и носит с собой оружие. По словам омичей, подросток дает его «поиграть» своим друзьям. Также авторы жалоб утверждают, что подростки курят, пьют алкоголь, проявляют агрессию и устраивают потасовки с прохожими.

Помимо этого, местные жители неоднократно обращались в полицию. По их словам, один из вызовов был сделан, когда во дворе собралось порядка 30 подростков и около 10 мопедов. Однако, как утверждают очевидцы, в течение трех часов ни один наряд не прибыл.

– Затем, когда они отпинали мужчину, звонили еще раз. Говорят: «Мы только фиксируем, почему никто не едет – сказать не можем». Потом уже, когда начал в 112 кричать, мол, «когда убьют – тогда звоните, так что ли?», рассказал про оружие, тогда сказали: «Хорошо, отправили ГИБДД». В итоге за 6 часов ноль реакции, – говорится в комментарии к посту.

Авторы публикации подчеркивают, что надеются на огласку в интернете, поскольку, по их словам, самостоятельно бороться с ситуацией бессмысленно: подростки собираются толпами, а любые попытки вмешательства со стороны взрослых могут обернуться нападением.