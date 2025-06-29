Омск-Информ
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·Спорт

Агент игрока уже обратился к руководству с просьбой отпустить его.

Агент нападающего Сергея Толчинского заявил, что направил в адрес руководства СКА просьбу рассмотреть возможность перехода хоккеиста в другую команду.

– Я обратился к руководству СКА с просьбой, чтобы они отпустили Сергея и он перешел в другую команду. Надеюсь, вопрос будет решен положительно, – цитирует слова Шуми Бабаева «Матч ТВ».

В составе «Авангарда» нападающий провел 200 игр, в которых забросил 49 шайб и отдал 114 результативных передач.

Действующий контракт форварда с СКА рассчитан до 31 мая 2028 года. В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 52 играх, в которых забросил 7 шайб и отдал 9 голевых передач.

По информации источников телеграм-канала «Трансферы КХЛ ХОККЕЙ», казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании опытного нападающего.

Алексей Новиков
·Спорт

Агент игрока уже обратился к руководству с просьбой отпустить его.

Агент нападающего Сергея Толчинского заявил, что направил в адрес руководства СКА просьбу рассмотреть возможность перехода хоккеиста в другую команду.

– Я обратился к руководству СКА с просьбой, чтобы они отпустили Сергея и он перешел в другую команду. Надеюсь, вопрос будет решен положительно, – цитирует слова Шуми Бабаева «Матч ТВ».

В составе «Авангарда» нападающий провел 200 игр, в которых забросил 49 шайб и отдал 114 результативных передач.

Действующий контракт форварда с СКА рассчитан до 31 мая 2028 года. В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 52 играх, в которых забросил 7 шайб и отдал 9 голевых передач.

По информации источников телеграм-канала «Трансферы КХЛ ХОККЕЙ», казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании опытного нападающего.

Алексей Новиков