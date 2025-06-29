По словам гендиректора клуба, иностранные хоккеисты видят в Омске безопасный и живой город.

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков признался, что при переговорах с иностранными игроками клуб использует не только спортивные аргументы. По его словам, тусовки на Любинском мотивируют легионеров переезжать в Омск.

- Некоторые хоккеисты, с которыми мы ведём переговоры, иностранные, естественно, сейчас сомневаются, беспокоятся, сами понимают, какая ситуация, но когда мы отправляем видео вот из Любинского проспекта, и в том числе и с сегодняшнего дня, многие сомнения снимаются, - заявил гендиректор в интервью для официального телеграм-канала Правительства Омской области.

Чистяков также подчеркнул, что насыщенная городская жизнь свидетельствует о безопасности и привлекательности Омска для игроков, а также делает его комфортным местом для жизни и ярких эмоций.

Напомним, ранее стало известно, что мероприятия, посвященные Дню молодежи, собрали рекордные для Омска 220 тысяч человек.