Омск-Информ
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·Происшествия

По словам очевидцев, пострадавшая внезапно выбежала на дорогу.

Сегодня около полуночи в Омске произошло ДТП с пешеходом. 

Как сообщили очевидцы, около 23:50 у дома № 15 на улице Энтузиастов автомобиль сбил девушку, внезапно выбежавшую на дорогу. Предположительно, водитель двигался со скоростью 70–90 км/ч.

– Визг шин, крик женщины, а потом и водителя, – сообщили в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Пострадавшую увезла реанимационная бригада скорой помощи. Позже на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Алексей Новиков
·Происшествия

По словам очевидцев, пострадавшая внезапно выбежала на дорогу.

Сегодня около полуночи в Омске произошло ДТП с пешеходом. 

Как сообщили очевидцы, около 23:50 у дома № 15 на улице Энтузиастов автомобиль сбил девушку, внезапно выбежавшую на дорогу. Предположительно, водитель двигался со скоростью 70–90 км/ч.

– Визг шин, крик женщины, а потом и водителя, – сообщили в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Пострадавшую увезла реанимационная бригада скорой помощи. Позже на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Алексей Новиков