Перебои будут наблюдаться 4 дня.

С 1 по 4 июля в Омской области могут наблюдаться проблемы с телевещанием. Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть, в это время на станциях будут проходить профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования.

С 05:00 до 11:00 1 июля телевещание может прерываться в Екатеринославке Шербакульского района. С 05:00 до 11:00 2 июля - в селе Вольное Полтавского района. С 05:00 до 11:00 3 июля - в самой Полтавке, а с 03:00 до 09:00 - в Шербакуле.

Каналы, которые могут не работать: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург - 5ый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».