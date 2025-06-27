Квадратный метр жилья, наоборот, подорожал.

По данным «Яндекс Недвижимости», за год стоимость квартир в новостройках Омска снизилась на 12 %. По данным аналитиков, это произошло из-за уменьшения площади квартир. В этом году на продажу вывели квартиры площадью в среднем на 6 «квадратов» меньше, чем год назад.

Тем временем медианная цена квадратного метра жилья увеличилась на 0,3 %. Квадратный метр в среднем стоит 163 тыс. рублей.

Сейчас в Омске квартиры на первичном рынке продаются в среднем за 8,5 млн рублей. Их средняя площадь составляет 60,5 кв. м.