Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Они выйдут на сцену вечером.
Завтра, 28 июня, в Омске состоится празднование Дня молодежи. Вечером на Соборной площади для горожан споют JONY и Егор Крид. Как сообщает Главное управление молодежной политики Омской области, они выйдут на сцену в 19:30.
Отметим, что на Соборной площади и «Пешеходном Любинском» для омичей также подготовили фотозоны и другие развлечения. В Городском саду в 11:00 состоится выставка участников всероссийского конкурса «Потомки великих мастеров», с 12:00 на улице Бударина стартуют испытания участников регионального этапа премии уличной культуры «КАРДО».
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Они выйдут на сцену вечером.
Завтра, 28 июня, в Омске состоится празднование Дня молодежи. Вечером на Соборной площади для горожан споют JONY и Егор Крид. Как сообщает Главное управление молодежной политики Омской области, они выйдут на сцену в 19:30.
Отметим, что на Соборной площади и «Пешеходном Любинском» для омичей также подготовили фотозоны и другие развлечения. В Городском саду в 11:00 состоится выставка участников всероссийского конкурса «Потомки великих мастеров», с 12:00 на улице Бударина стартуют испытания участников регионального этапа премии уличной культуры «КАРДО».
Андрей Андреев