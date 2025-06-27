Омск-Информ
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·Общество

Назначение получил Александр Степурин.
Новым прокуророром Советского округа в Омске стал Александр Степурин. Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил его коллективу.
Степурин родился в 1984 году в Омске. Имеет высшее юридическое образование (ОмГУ). Ранее он занимал должность прокурора Азовского района Омской области. Женат, воспитывает двух сыновей.
Должность прокурора Советского округа до него занимал Павел Умрихин.
Андрей Андреев
·Общество

Назначение получил Александр Степурин.
Новым прокуророром Советского округа в Омске стал Александр Степурин. Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил его коллективу.
Степурин родился в 1984 году в Омске. Имеет высшее юридическое образование (ОмГУ). Ранее он занимал должность прокурора Азовского района Омской области. Женат, воспитывает двух сыновей.
Должность прокурора Советского округа до него занимал Павел Умрихин.
Андрей Андреев