Омск-Информ
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·Происшествия

Омичку нашли на железнодорожном вокзале. 

В Омске полицейские приостановили поиски 17-летней Айнуры Б., пропавшей три дня назад. Девушка вышла из общежития на улице Батумской и исчезла.

Сегодня юная омичка  найдена оперативными сотрудниками в районе железнодорожного вокзала. Предварительно в отношении нее противоправные действия не совершались. Сейчас с  девушкой работают инспекторы по делам несовершеннолетних, выясняя все обстоятельства самовольного ухода

·Происшествия

Омичку нашли на железнодорожном вокзале. 

В Омске полицейские приостановили поиски 17-летней Айнуры Б., пропавшей три дня назад. Девушка вышла из общежития на улице Батумской и исчезла.

Сегодня юная омичка  найдена оперативными сотрудниками в районе железнодорожного вокзала. Предварительно в отношении нее противоправные действия не совершались. Сейчас с  девушкой работают инспекторы по делам несовершеннолетних, выясняя все обстоятельства самовольного ухода