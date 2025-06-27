Для школы цифровых технологий сейчас ремонтируется здание в центре города.

На территории старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре Омска ведется ремонт здания бывшей столовой, в котором разместится школа цифровых технологий «Школа 21». Это совместный проект регионального правительства, Сбера и «Газпром нефти».

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, омская «Школа 21» войдет в тройку крупнейших в России.

– Ремонт здания, где уже в этом году откроем «Школу 21», идет хорошими темпами. Омская «Школа 21» войдет в тройку самых крупных из аналогичных проектов в стране. Здесь единовременно смогут получать ИТ-образование 300 человек, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Получить востребованные компетенции в сфере ИТ смогут все желающие, успешно прошедшие отборочные этапы. Обучение в «Школе 21» будет бесплатным.

Трехстороннее соглашение о совместном развитии проектов и современных учебных программ в регионе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между «Газпром нефтью», Сбербанком и правительством Омской области. Партнерство нацелено на подготовку нового поколения цифровых инженеров, востребованных в экономике и ведущих российских компаниях, а также создание условий для профессионального роста молодежи и развития инновационной экосистемы Омской области.